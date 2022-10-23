تنشط دوريات مخابرات الجيش وأمن الدولة في مناطق البقاع، وخاصةً في شتورة، من أجل جمع كميات العملة اللبنانية المزورة، بعد عملية احتيال كبيرة حصلت قبل ايام.

وفي التفاصيل عصابة مؤلفة من حوالى أربعة أشخاص محترفين بالتزوير ، جهزت كمية كبيرة من الليرات من فئة المئة الف تصل قيمتها الى حوالي 20 مليار ليرة، أي ما يعادل 500 الف دولار ،وقاموا بتوضيبها بطريقة حرفية،على غرار الطريقة المتبعة من قبل مصرف لبنان، عبر وضعها في مجموعة بكراتين كُتب عليها مصرف لبنان، وملفوفة باوراق من النايلون اللاصق، وتوجهوا بها الى ساحة شتورة ، حيث تمت عملية الإحتيال على الصرافين هناك.

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ووفق المعلومات ، فان"نجاح "عملية النصب سببه الأساسي جودة التوضيب كون الصرافين في الآونة الأخيرة يحتسبون علب الاموال من دون فتحها واحتساب قيمتها، كونها "موضبة" من مصرف لبنان ، وهكذا تمت عملية النصب بحوالى 500 الف دولار ، وتقوم القوى الأمنية التي كشفت العصابة واوقفت افرادها، بسحب كل الأوراق المزورة من السوق .