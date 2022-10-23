Advertisement

لبنان

عملية نصب وتزوير محترفة في شتورا "ضحيتها"مصرف لبنان والصرّافون

Lebanon 24
23-10-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1003189-638021104586248652.jpg
Doc-P-1003189-638021104586248652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنشط دوريات مخابرات الجيش وأمن الدولة في مناطق البقاع، وخاصةً في شتورة، من أجل جمع كميات العملة اللبنانية المزورة،  بعد عملية احتيال كبيرة حصلت قبل ايام.
وفي التفاصيل عصابة مؤلفة من حوالى أربعة أشخاص محترفين بالتزوير ، جهزت  كمية كبيرة من الليرات من فئة المئة الف تصل قيمتها الى حوالي 20 مليار ليرة، أي ما يعادل 500 الف دولار ،وقاموا بتوضيبها بطريقة حرفية،على غرار  الطريقة المتبعة من قبل مصرف لبنان، عبر وضعها في مجموعة بكراتين كُتب عليها مصرف لبنان، وملفوفة باوراق من النايلون اللاصق،  وتوجهوا بها الى ساحة شتورة ، حيث تمت عملية الإحتيال على الصرافين هناك.
Advertisement
ووفق المعلومات ، فان"نجاح "عملية النصب سببه الأساسي جودة التوضيب كون الصرافين في الآونة الأخيرة يحتسبون علب الاموال من دون فتحها واحتساب قيمتها،  كونها "موضبة" من مصرف لبنان ، وهكذا تمت عملية النصب بحوالى 500 الف دولار ، وتقوم القوى الأمنية التي كشفت العصابة واوقفت افرادها، بسحب كل الأوراق المزورة من السوق .

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-10-23
05:00 | 2022-10-23
06:07 | 2022-10-23
06:43 | 2022-10-23
07:57 | 2022-10-23
07:17 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website