Advertisement

لبنان

باسيل يستثمر بالترسيم و"خردقات" تطاول "التيار"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
23-10-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1003193-638021112880571263.jpg
Doc-P-1003193-638021112880571263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستثمر رئيس "التيار الوطني الحر"جبران باسيل بالتسوية الحدودية وبترسيم الحدود البحرية، ليظهر امام الرأي العام انه الفائز سياسيا وأن العهد الذي حورب كثيرا خرج منتصراً في النهاية.
وبحسب مصادر  مقرّبة من باسيل"فان  الرأي العام العوني استعاد عصبه بسبب ملف الترسيم والانجاز الذي حققه لبنان في هذا الشأن، واعاد الالتفاف بقوة حول قيادة " التيار" ويدعم خياراتها".
Advertisement
وفي سياق متصل، تفيد "المعلومات الامنية" انه رصدت داخل"التيار" حركة غير طبيعية لجهة تنامي التواصل غير العلني بين عدد لا يُستهان به من المنضوين إليه، سواء على المستوى الشعبي العادي أو على مستوى بعض القيادات، وبين عدد من الذين إستقالوا أو أُقيلوا منه. كذلك يسجل نفور شديد داخل الفريق اللصيق بباسيل ومحاولة من قبل بعض الاشخاص للهيمنة على "المكتب الخاص به".
ووفق المعلومات " فان هذه الإشارات المقلقة تلقفتها قيادة "التيار"  بجدّية، وذلك نظرًا إلى ما يمكن أن يحدثه هذا التواصل من بلبلة، خصوصًا في هذه المرحلة الحسّاسة والدقيقة التي يمرّ بها. ولذلك، أُعطيت تعليمات صارمة وحازمة لجميع الذين يحاولون زعزعة أسس "التيار"، من الداخل ومن الخارج. وفي بعض هذه التعليمات نفسٌ  تهديدي لكل من تسّول له نفسه "الخردقة" بأي طريقة من الطرق. 
ووفق المعلومات فإن الذين "يخردقون" من الداخل سيحالون إلى "هيئة الحكماء" لإتخاذ الإجراء المناسب في حقّهم. أمّا الذين "يخردقون" من الخارج فلهم القضاء.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-10-23
05:00 | 2022-10-23
06:07 | 2022-10-23
06:43 | 2022-10-23
07:17 | 2022-10-23
06:45 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website