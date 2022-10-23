ساعة فقط من بعبدا إلى الرابية





فُهم أن معدّي "يوم المغادرة" لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعملون على ألا تتخطّى "الرحلة" من بعبدا إلى الرابية الساعة الواحدة، وذلك لأسباب خاصة بالرئيس.

ومن المرجّح ألا تكون المواكبة الشعبية لـ"الخروج" عائقًا أمام تحقيق ما يطلبه منظمّو المهرجان، وأن تقتصر "الإحتفالات" فقط عند تقاطع طريق الحدث – القصر الجمهوري، وعند محيط المنزل الجديد للرئيس في الرابية.

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