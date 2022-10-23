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لبنان

معادلة عسكرية جديدة في سوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2022 | 02:45
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يبدو ان معادلة جديدة يتم تثبيتها في سوريا بشكل متسارع في الفترة الاخيرة في ظل استمرار عمليات القصف الجوي الاسرائيلي على مواقع متعددة في  دمشق وسائر المحافظات.
وتقوم المعادلة ،بحسب مصادر  عسكرية مطلعة، على ان كل غارة اسرائيلية تقابلها عملية قصف ممنهجة على القواعد العسكرية الاميركية في شرق الفرات وهذا ما حصل امس ردا على غارات اول من امس.
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وترى المصادر ان هذه المعادلة ستتكرس اكثر فأكثر في المرحلة المقبلة خصوصا ان دمشق لم تعد تستطيع تمرير التصعيد الاسرائيلي من دون محاولة لجمه بأي طريقة من الطرق.

لبنان

خاص

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