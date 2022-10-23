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لبنان

ألواح الطاقة الشمسيّة... هكذا يأتي الخطر منها!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2022 | 03:45
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مع تأثّر لبنان بمنخفض جويّ مصحوب بكتل هوائيّة باردة ورياح شديدة السرعة في بعض الأحيان، أصبحت ألواح الطاقة الشمسيّة تُشكّل خطراً كبيراً على المارين على الطرقات، وخصوصاً وأنّه تبيّن أنّ العديد منها تطاير وسقط من سطوح المنازل والأبنيّة السكنيّة، خلال الأيّام الماضيّة، ما يُعرّض المواطنين لخطرٍ حقيقيٍّ، يُضاف إلى ألواح الإعلانات التي قتلت ولا تزال تقتل العديد منهم، في فصل الشتاء، من كلّ سنة.
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