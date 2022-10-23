رئاسة الجمهوريّة تكشف.. هل وقّع عون مرسوم استقالة الحكومة؟

نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، كل الأخبار المُتداولة حول توقيع رئيس الجمهوريّة ميشال عون مرسوم قبول استقالة الحكومة.

وفي بيانٍ له، قال المكتب الإعلامي للرئاسة: "تتناقل وسائل إعلامية منذ أيام معلومات مغلوطة عن عزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتبني على هذه المعلومات المختلقة تحليلات حول خطوات أخرى يعتزم الرئيس عون القيام بها".

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وأضاف: "إنّ مكتب الاعلام اذ ينفي نفياً قاطعا هذه المعلومات، يؤكد أنه لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً وهي تندرج في اطار التشويش المتعمد والاساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس".



وختم البيان: "يجدد المكتب الدعوة الى وسائل الاعلام العودة اليه لاستيضاح كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية لئلا تقع ضحية اكاذيب واضاليل تكثر في مثل هذه المواسم السياسية التي تعيشها البلاد حالياً".

وكان المُستشار الإعلاميّ لرئاسة الجمهوريّة رفيق شلالا نفى كلّ الأخبار التي تتحدث عن توقيع عون مرسوم قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال.

ونقلت إذاعة "صوت لبنان 100.5"، اليوم الأحد، عن شلالا قوله إنّ ما يُنشر بشأن ذلك الأمر يندرجُ في خانة الأخبار "غير الصحيحة"، وذلك من أجلِ خلق أداء غير سليم لرئيس الجمهوريّة.