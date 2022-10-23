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لبنان

كم سجّل سعر صرف الدولار صباح اليوم الأحد؟

Lebanon 24
23-10-2022 | 03:08
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد، ما بين 40500 و40550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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