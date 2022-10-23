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لبنان

في الجنوب.. القبض على عصابة تروّج عملة مزوّرة!

Lebanon 24
23-10-2022 | 03:30
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قبضت شرطة بلدية كفررمان على عصابة ترويج عملة مزورة في البلدة من التابعية السورية، واقتادتهم الى مركز البلدية برفقة المضبوطات من  الدولارات المزورة، حيث تم التحقيق معهم ومن ثم  تسليهم الى عناصر القوى الامنية المختصة.
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وأكد رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد ان "جهاز الشرطة داخل البلدية يسهر على حماية وضبط امن البلدة"، مشيرا الى أن "هذا العمل جزء من مسؤوليتنا لحماية اهل بلدتنا، سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة حيث تنشط عمليات السرقة والنصب وترويج العملة للايقاع بالناس"، مؤكدا "العمل الدائم في سبيل المصلحة العامة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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