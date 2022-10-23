آخر تصريح إسرائيليّ بشأن لبنان.. ماذا قيلَ عن "اتفاق الترسيم"؟

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، إن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي برفض الالتماس ضد الاتفاق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، سيسمح لتل أبيب بالمُضيّ قدماً في الاتفاق المهم".

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وفي تصريح له، اعتبر غانتس أن "الاتفاق بشأن الحدود البحرية له تداعيات سياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأسرها".

وصباح اليوم الأحد، ذكرت قناة "العربية" أن المحكمة العليا الإسرائيلية أجازت للحكومة الاستمرار في إقرار اتفاق ‏الحدود البحرية مع لبنان.

ويأتي هذا التطوّر بعد مُضي ساعات قليلة على إعلان وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس السبت، أن تل أبيب ستوقع على الاتفاق البحري مع بيروت، الأسبوع المقبل.

ونظراً لقرار المحكمة العليا الأخير، فإنّ الحكومة الإسرائيلية ستجتمع يوم الخميس المقبل للمُصادقة على الاتفاق، وبعد ذلك ستجتمع الأطراف في الناقورة للتوقيع.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإنه من المُتوقع أن تحصل تلك الخطوة المُنتظرة - أي التوقيع - إمّا يوم الخميس أو يوم الجمعة.