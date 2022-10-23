الرّاعي في رسالة ناريّة: لقد صرنا في ذروة "الخيانة الوطنيّة"

أكد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "مجلس النواب مؤتمنٌ على انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، معتبراً أن "من يُدقق في تحركات النواب خلال جلسات الانتخاب، سيتكشف أنهم في مسرحيّة لا تخلو من المزاجية"، وأضاف: "لقد كانت جلسة مجلسكم الخميس الماضي مقسمة على جلستين: الأولى جلسة انتخاب في الداخل والثانية جلسة تعطيل في الأروقة".

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وفي عظته خلال قدّاس الأحد من بكركي، رأى الراعي أنّ "البلاد أصبحت في ذروة الفساد السياسي"، وقال: "لقد صرنا في ذروة الخيانة الوطنية، والسلطة السياسية مدعوّة للعمل للحصول على الخير العام، والعدالة تكمن بالسعي لتحقيق المُساواة بين كل اللبنانيين".

وختم: "إنّ مصير لبنان يقرره اللبنانيون بمساعدة الأمم المتحدة، ونحن دعونا الى مؤتمر دولي لتطبيق الطائف نصاً وروحاً".