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لبنان

كيف علّق جعجع على طرح "انتخاب رئيس للجمهوريّة من خارج الاصطفافات"؟

Lebanon 24
23-10-2022 | 04:45
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رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "أطرف ما في الانتخابات الرئاسية هو أن جميع الكتل والنواب يدّعون أنهم لا يقبلون الفراغ ويُشددون على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في حين أن ما يقومون به لا ينطبق أبداً مع ادعاءاتهم". 
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كلامُ جعجع جاء خلال لقائه وفداً من طلاب الجامعة اليسوعية في معراب، حيثُ قال: "لا أدري من أين أتى طرح رئيس من خارج الإصطفافات. الآراء المختلفة هي التي تؤدي إلى الإصطفافات وكل فرد منا لا يُولد ضمن اصطفاف معيّن. إن بلدنا أمام مشروعين، وانطلاقاً من كل مشروع أتى هذا الإصطفاف".
واعتبر جعجع أن "الرئيس من خارج الاصطفافات هو شخصٌ لا رأي له في أي مسألة مطروحة على طاولة البحث في البلاد"، وقال: "إن طبيعة الأمور هي التي تفرض على كل شخص تأييد أو معارضة أي رأي أو مشروع أو فكرة انطلاقاً من القناعة". 
وشدّد جعجع على ضرورة مواجهة الفراغ الرئاسي من خلال حسم الخيارات الرئاسية، معتبراً أن "فريق الممانعة يدعي أنه لا يريد الوصول إلى الفراغ في حين أن نوابه ينسحبون قبل الدورة الثانية من كل جلسة انتخابات، الأمر الذي يفقد الجلسة نصابها"، وسأل: "كيف لهذا الفريق أن يكون ضد الفراغ ويعمد إلى تعطيل الإنتخابات؟".
 
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