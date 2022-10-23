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لبنان

هذا ما كشفه اختصاصي في الامراض الجرثومية عن الكوليرا.. تأخرنا على الاحتواء!

Lebanon 24
23-10-2022 | 05:45
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قال الإختصاصي  في الأمراض الجرثومية د. عيد عازار في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تأخرنا كتير على الاحتواء، معابر مفتوحة، بنية تحتية سيئة، اهمال اداري…
واقعيا، لتخفيف سرعة الانتشار لازم نعمل التالي: 
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Test - Trace -Treat -Isolate (اختبار، تتبع، علاج، عزل)
فحص وعلاج كل حالة اسهال، فحص دوري لمصادر المياه والمجارير، تتبع وعزل المخالطين، عملية بدها خطة وطنية بس تنفيذ محلي، بلديات، جمعيات".
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24

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