هذا ما كشفه اختصاصي في الامراض الجرثومية عن الكوليرا.. تأخرنا على الاحتواء!

تأخرنا كتير على الاحتواء، معابر مفتوحة، بنية تحتية سيئة، اهمال اداري…
واقعيا،لتخفيف سرعة الانتشار لازم نعمل التالي:
Test - Trace -Treat -Isolate
فحص وعلاج كل حالة اسهال، فحص دوري لمصادر المياه والمجارير
تتبع وعزل المخالطين
عملية بدها خطة وطنية بس تنفيذ محلي، بلديات، جمعيات…. pic.twitter.com/Jgpr78OqLp
— Eid Azar (@EidAzar) October 23, 2022
تأخرنا كتير على الاحتواء، معابر مفتوحة، بنية تحتية سيئة، اهمال اداري…
واقعيا،لتخفيف سرعة الانتشار لازم نعمل التالي:
Test - Trace -Treat -Isolate
فحص وعلاج كل حالة اسهال، فحص دوري لمصادر المياه والمجارير
تتبع وعزل المخالطين
عملية بدها خطة وطنية بس تنفيذ محلي، بلديات، جمعيات…. pic.twitter.com/Jgpr78OqLp