هذا ما كشفه اختصاصي في الامراض الجرثومية عن الكوليرا.. تأخرنا على الاحتواء!

Advertisement

قال الإختصاصي في الأمراض الجرثومية د. عيد عازار في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تأخرنا كتير على الاحتواء، معابر مفتوحة، بنية تحتية سيئة، اهمال اداري…واقعيا، لتخفيف سرعة الانتشار لازم نعمل التالي:Test - Trace -Treat -Isolate (اختبار، تتبع، علاج، عزل)فحص وعلاج كل حالة اسهال، فحص دوري لمصادر المياه والمجارير، تتبع وعزل المخالطين، عملية بدها خطة وطنية بس تنفيذ محلي، بلديات، جمعيات".