عون منح عوض وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط

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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع المشرف على موقع "الانتشار" الزميل ابراهيم عوض، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، "تقديرا لعطاءاته المميزة في حقل الصحافة".وقلد الرئيس عون الزميل عوض الوسام في احتفال أقيم في القصر الجمهوري في حضور زوجته مهى وكريمته رين وزوجها مازن عبدالحي ومدير المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية الزميل رفيق شلالا.