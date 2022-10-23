Advertisement

لبنان

عون منح عوض وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط

Lebanon 24
23-10-2022 | 05:50
A-
A+
Doc-P-1003254-638021260599912320.png
Doc-P-1003254-638021260599912320.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع المشرف على موقع "الانتشار" الزميل ابراهيم عوض، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، "تقديرا لعطاءاته المميزة في حقل الصحافة".
Advertisement
وقلد الرئيس عون الزميل عوض الوسام في احتفال أقيم في القصر الجمهوري في حضور زوجته مهى وكريمته رين وزوجها مازن عبدالحي ومدير المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية الزميل رفيق شلالا.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:34 | 2022-10-23
14:31 | 2022-10-23
14:09 | 2022-10-23
14:00 | 2022-10-23
13:51 | 2022-10-23
13:26 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website