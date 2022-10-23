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لبنان

أكثر من 230 حالة كوليرا في لبنان.. هكذا تتوزع الاصابات على المناطق

Lebanon 24
23-10-2022 | 06:09
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل" 12 إصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 239، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى10".
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ونشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.
 
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