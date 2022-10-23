أكثر من 230 حالة كوليرا في لبنان.. هكذا تتوزع الاصابات على المناطق

Advertisement

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل" 12 إصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 239، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات الى10".ونشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.