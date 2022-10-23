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لبنان

جديد الكهرباء.. انتظروا ما سيجري خلال ساعات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-10-2022 | 06:07
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قالت مصادر في مؤسّسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، اليوم الأحد، إنّ "معملي الذوق والجية لم يتمكّنا من توليد الطاقة الكهربائيّة على الشبكة العامّة منذ يومين، وذلك بسبب مشاكل تقنية وفنية"، وأضافت: "في الوقت الراهن، فإنّ المعامل الكهرومائيّة هي التي تقدّم انتاج الكهرباء على الشبكة وتحديداً على شبكة التوتر العالي 66 ك.ف. وعليه، فإن المعامل الحرارية تتلقى تلك الطاقة من أجل تشغيل مولداتها، إلا أنّ ارتفاع الفولطية وانخفاض الذبذبة حال دونَ تشغيل معملي الذوق والجية".
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ولفتت المصادر إلى أنّ معدل الانتاج الحالي على الشبكة العامّة هو 30 ميغاواط كحدّ أقصى، مؤكدة أن "الفرق التقنية تعمل في الوقت الراهن على حلحلة المشكلة القائمة"، وقالت: "من المتوقع أن يرتفع الانتاج خلال الساعات المقبلة إلى 160 ميغاواط بعد تشغيل معملي الجية والذوق بالتزامن مع التغذية الآتية من المعامل الكهرومائيّة". 
وختمت: "حالياً، الكهرباء شبه متوفرة ولكن بعد ارتفاع الانتاج إلى 160 ميغاواط تقريباً، فإنه من الممكن أن تعود التغذية إلى ساعتين يومياً كحدّ أقصى". 
 




المصدر: خاص "لبنان 24"

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