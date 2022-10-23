فيديو عن بضاعة إسرائيليّة في لبنان ينتشر بكثافة.. هذا ما كُشف بشأنه

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال السّاعات الماضية، مقطع فيديو قيلَ أنه من داخل أحد فروع سوبر ماركت "رمّال الأصلي"، وتظهرُ فيه سلعة مكتوبٌ عليها باللغة العِبريّة.

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وأثار هذا الفيديو ضجّة واسعة بين الناشطين، وقد زعم البعض أن "ما رُصد في الفيديو إشارة إلى بداية التطبيع مع العدو الإسرائيلي".



وفي اتصالٍ مع "لبنان24"، قال السيّد عبدالله رمّال، صاحب مؤسسة "رمال التجاريّة" إنّ "الفيديو التقطه شخص قد يسعى لإلحاق الضرر بنا"، مشيراً إلى أنّ "مؤسسة رمال وفور تلقيها هذا الفيديو اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمعاينة السلعة التي رصدها المشهد، وذلك في جميع فروعها بمختلف المناطق اللبنانية".



ولفت رمّال إلى أنّ "السلعة هي من إنتاج شركة نيفيا، وقد تبيّن من خلال التدقيق أنه ما من قطعة تحتوي على كتابة عبرية"، متسائلاً عن الهدف وراء هذا الفيديو.



كذلك، فقد أكّد رمال أنه سيتواصل مع وزارة الاقتصاد للإطلاع على كافة البضاعة الموجودة لدى المؤسسة، معلناً التعاون مع الأجهزة المعنية في كلّ شيء، وختم: "مصادر بضاعتنا معروفة وكلها خاضعة للقوانين اللبنانية وملتزمون بكل التشريعات القانونية وبالأخص قانون مقاطعة إسرائيل".