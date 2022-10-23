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لبنان

الابيض تفقد مستشفى "أطباء بلا حدود" في برالياس

Lebanon 24
23-10-2022 | 08:20
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تفقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض مستشفى "أطباء بلا حدود" MSF في بر الياس. 
 
وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة له على محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، رافقه فيها وفد من المنظمات الدولية للاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي والاجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي الكوليرا في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. 
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استهلت الجولة صباحا من مركز الايمان للرعاية الصحية الاولية، ومن ثم محطة تكرير المياه الممولة من صندوق التنمية القطري في عرسال.
 
بعدها، انتقل الأبيض إلى مستشفى "اطباء بلا حدود" في بر الياس يواكبه رئيس البعثة لمنظمة اطباء بلا حدود جوليان رايكمان، نائبة المنسق الطبي كالين رحيم، وممثلون عن المنظمات الدولية. 
 
وجال الأبيض على أقسام المستشفى، للاطلاع على جهوزيته، والإجراءات المتخذة لمواجهة وباء الكوليرا. 
 
وكان الطاقم الإداري والطبي في المستشفى، أعلن للأبيض جهوزية المستشفى بشكل كامل، سيما وان المستشفى المذكور كان تصدى سابقا لجائحة الكورونا، وقدم كل الدعم والتقديمات لأكثر من 300 مريض. كما اعلن استعداده لاستقبال اللبنانيين المصابين بالكوليرا، الى جانب تقديماته الخدمات الطبيعية الأخرى. 
 
وشدد الأبيض خلال جولته على الأمور التقنية، وبخاصة التكرير وكيفية معالجة مياه الصرف الصحي التابعة للمستشفى، واضعا الوزارة وامكاناتها في التصرف عند الحاجة والضرورة.
 
بعدها، انتقل الابيض والوفد المرافق الى مخيم قب الياس.
المصدر: الوكالة الوطنية
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