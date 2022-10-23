حمية: الكهرباء منقطعة عن المطار والمرفأ وميقاتي تابع الموضوع للحلحلة

أشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى أن "التيار الكهربائي منقطع عن مطار بيروت منذ ثلاثة أيام وعن مرفأ بيروت منذ 5 أيام ومرفأ طرابلس ظل شهراً كاملاً من دون تيار كهربائي".
وقال حمية لـ"الجديد": "الرئيس ميقاتي اتصل بي اليوم أكثر من مرة لحلحلة ملف التغذية بالتيار الكهربائي في المطار والمرفأ وتواصل مع وزير الطاقة على أن يعقدا اجتماعاً يوم غد لإتخاذ قرار استثنائي بهذا الخصوص".
وأضاف: "تكلفة شراء المازوت لتشغيل مولدات المطار عالية جداً وديمومة عمل المطار باعتماده على المولدات غير مضمونة وسأبحث مدى قانونية استئجار باخرة لتغذية المرافق العامة بالكهرباء".