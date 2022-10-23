حريق بمستودع فحم وأدوات منزلية في الغسانية

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شب حريق في النبطية في مستودع للبلاستيك والفحم و الأدوات المنزلية لصاحبه صالح الرومي في منطقة الغسانية في الزهراني.وعلى الفور عملت فرق الإطفاء بمساندة الدفاع المدني في صيدا على إخماد الحريق.