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لبنان

حريق بمستودع فحم وأدوات منزلية في الغسانية

Lebanon 24
23-10-2022 | 08:41
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شب حريق في النبطية في مستودع للبلاستيك والفحم و الأدوات المنزلية لصاحبه صالح الرومي في منطقة الغسانية في الزهراني.

وعلى الفور عملت فرق الإطفاء بمساندة  الدفاع المدني  في صيدا على إخماد الحريق.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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حريق

النبطية

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