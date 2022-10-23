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لبنان

توقيف شخصين يسرقان حديدا.. هكذا تم توقيفهما

Lebanon 24
23-10-2022 | 08:50
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهولين بسرقة الحديد من الأملاك العامة والخاصة في العديد من المناطق ضمن محافظة الشمال.
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على الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويتي شخصين ينشطان بعمليات السرقة المذكورة، وهما:  أ. ع. (مواليد العام 1997، لبناني) وف. ع. (مواليد العام 2004، لبناني). وقد تبين أنه يوجد بحق الأول عدة مذكرات توقيف بجرائم تأليف عصابة، سرقة، مخدرات، نشل، ضرب وإيذاء، مقاومة رجال السلطة.

بتاريخ 15-10-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود، في محلة بيت زود – الضنية، في أثناء قيامهما بسرقة الحديد من الأملاك الخاصة ووضعها على متن "بيك أب" نوع "تويوتا" تم ضبطه، والمسروقات هي عبارة عن لافتة وبوابة من الحديد.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات سرقة الحديد والخردة من الأملاك العامة والخاصة في العديد من مناطق الشمال، وأنهما كانا يقومان ببيع المسروقات في داخل إحدى بؤر الحديد.

سلمت المضبوطات إلى وكيل الجهة المدعية، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين وأودعا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص".

 
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