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لبنان

الدولار الى ارتفاع.. هذه التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
23-10-2022 | 09:40
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يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد ما بين 40550 ليرة للبيع و40600 ليرة للشراء. 
 
بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا، ما بين 40500 و40550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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