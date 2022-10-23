الدولار الى ارتفاع.. هذه التسعيرة المتداولة عصراً



Advertisement بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا، ما بين 40500 و40550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاحد ما بين 40550 ليرة للبيع و40600 ليرة للشراء.