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لبنان

في فنيدق... الجيش يصادر كمية من الأشجار المقطوعة

Lebanon 24
23-10-2022 | 09:32
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الجيش داهم منطقة التنوب ومعبور الشير في بلدة فنيدق وصادر كمية من الأشجار المقطوعة، بينما فر المعتدون إلى جهة مجهولة.
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