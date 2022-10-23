غريب في ذكرى تأسيس الحزب الشيوعي: الحوار الداخلي واجب

ألقى الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب كلمة، لمناسبة الذكرى ال98 لتأسيس الحزب قال فيها:

"يبقى الحوار الداخلي من اجل التغيير الديمقراطي واجب ومطلوب، اذ له دلالاته الوطنية لناحية تحديد آلية الخروج من الأنهيار التي تبدأ من الداخل، لا من أوصياء الخارج. فلا خيار امامنا جميعا الا المزيد من المواجهة وتنظيم الصفوف وتحمل المسؤولية واطلاق فعل مقاومة شعبية للتغيير الديمقراطي، من اجل قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وتطبيق النسبية في الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة؛ قانون نسبي للحكم البلدي يحد من إستمرار حصر معظم الموارد والثروات في قبضة الحكم المركزي؛ قانون مدني موحد للأحوال الشخصية والغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، وتكريس قوانين وطنية للأحزاب والنقابات والجمعيات ولمفهوم الإقامة والجنسية؛ وتشريعات تكفل حماية الحريات العامة وتطويرها، وإعادة توزيع الثروة عبر تأمين حقوق المواطنين في الأجر الإجتماعي وهو ما يعني: تصحيح الرواتب والاجور وتأمين التغطية الصحية الشاملة والتعليم الرسمي النوعي والمجاني وتأمين الكهرباء والمياه وحق العمل والسكن والنقل العام؛ والقضاء المستقل. انه مسار التغيير الحقيقي، مسار تغيير النظام السياسي الطائفي والانتقال بلبنان من دولة المحاصصة الطائفية وصيغتها المنهارة، الى الدولة العلمانية الديمقراطية. انها معركة مفتوحة بين من مع الابقاء على النظام الطائفي ونمط اقتصاده الريعي التبعي ومن ضده؟ ".

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وختم غريب: "انها معركة التغيير بكل مندرجاتها في ترابطها الوطني والطبقي وفي مسؤولية كل من قواها ودوره على كل الصعد، فعلى هذه الدرب، درب كل العمال والمزارعين والكادحين، درب كل الثائرين، درب الشهداء. درب استرجاع جثامين شهداء حزبنا لدى العدو الصهيوني، درب الاسرى، درب المقاومين والمناضلين، درب الثورة والثوار الحقيقيين، تعالوا الى معركة التغيير، وبالتغيير ايضا نقاوم، ونحفظ انجازات التحرير المهددة، ونمنع تحالف قوى رأس المال والأحزاب الطائفية السلطوية التي أوقعت لبنان في قعر الانهيار من أخذه الى التطبيع والاستسلام. ونحاسبها على كل ما ارتكبته من جرائم ولم تزل، وسنمضي سنمضي الى ما نريد، وطنا حرا وشعبا سعيدا. الف تحية لكم ايتها الرفيقات والرفاق المستمرون في النضال على هذه الدرب حتى تحقيق الأهداف التي ناضل من اجلها الرواد الأوائل، عهدا ووفاء لمن سقطوا على درب الشهادة. ولتكن احتفالات هذه الذكرى مناسبة لاطلاق ورشة التحضير لاحتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الحزب".