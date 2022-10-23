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لبنان

بيانٌ مهم جداً من مصرف لبنان بشأن الدولار.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
23-10-2022 | 11:06
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أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، اليوم الأحد، أنه "بناءً على المادتين 75 و 83 من قانون النقد والتسليف، سيقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء القادم علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر".
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وأكد سلامة استمرار العمل بالتعميم 161 المرتبط بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي، معلناً "استمرار سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية"، وأضاف: "كذلك، فإن العمل مستمر بالتعميمين 151 و 158 وأيضاً سيتم الدفع بالدولار الأميركي". 
 
 
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