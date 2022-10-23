جريمة مروّعة جداً في البقاع.. سيدة تقتل زوجها!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ السورية "ه. م. ج." أطلقت النار على زوجها "ص. ع. م." في بلدة بريتال فأصابته في بطنه، وأردته قتيلا.



وبحسب "الوطنية للإعلام"، فإنه لم يمضِ على عقد قران الزوجين أكثر من 10 أيام.

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