انخفاضٌ كبير لسعر البنزين.. هكذا سيُصبح السعر غداً

أكدت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" أن "سعر البنزين سيشهدُ انخفاضاً كبيراً يوم غدٍ الإثنين بسبب التراجع الحاد في سعر الدولار بالسوق الموازية اليوم الأحد".

ولفتت المصادر إلى أنّ "سعر صفيحة البنزين قد يتراجع بنحو يتجاوز الـ60 ألف ليرة أو أكثر، وكذلك سعر المازوت أيضاً".