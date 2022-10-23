الكهرباء تعودُ إلى المرافق الحيويّة.. وهذا ما سيحدثُ قريباً

علم "لبنان24" أنّ مؤسّسة "كهرباء لبنان" نجحت في إعادة تشغيل معمل الذوق القديم الذي يُقدّم تغذية كهربائيّة بحدود 90 ميغاواط.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ إعادة التشغيل التي حصلت ستؤدي إلى إعادة تغذية مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدّولي ومرافق المياه والصرف الرئيسيّة.

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وستجري يوم غدٍ متابعة موضوع الكهرباء خلال اجتماعٍ سيعقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي مع وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام "كهرباء لبنان" كمال حايك.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنه من المُتوقع أن تشهد التغذية الكهربائية تحسّناً بصورة لافتة اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل بوصول كميات من الغاز اويل جراء مبادلة الفيول العراقي.

"لبنان24" وكانذكر في تقريرٍ له، اليوم الأحد، إن معملي الذوق والجية توقفا عن انتاج الكهرباء منذ يومين بسبب مشاكل تقنية، الأمر الذي جعل معدل التغذية على الشبكة العامة من المعامل الكهرومائية بمعدل 30 ميغاواط فقط.

ولفت التقرير إلى أنّه "من المتوقع أن يرتفع الانتاج خلال الساعات المقبلة إلى 160 ميغاواط بعد تشغيل معملي الجية والذوق بالتزامن مع التغذية الآتية من المعامل الكهرومائية".