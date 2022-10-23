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لبنان

قنابل مضيئة في سماء الجنوب.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
23-10-2022 | 12:38
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أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان، بحسب ما أشارت قناة "العربية"، من دون اعطاء مزيد من المعلومات.
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