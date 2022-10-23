الرئيس عون يمنح لويس لحود وسام الاستحقاق الوطني

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مكتبه في قصر بعبدا، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وقلده وسام الاستحقاق الوطني الفضي ذا السعف، "تقديرا لعمله الاداري ولنشاطه ولجهوده في خدمة القطاع الزراعي وتواصله مع المزارعين في كل لبنان، وتقديرا لجهوده في تسويق الانتاج الزراعي ومنتوجات المونة اللبنانية والمطبخ اللبناني والصناعات الغذائية اللبنانية والنبيذ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية".وعرض الرئيس عون مع لحود أوضاع القطاع الزراعي في لبنان.وفي نهاية اللقاء، شكر لحود لرئيس الجمهورية مبادرته، مؤكدا التزامه الدائم "العمل لما فيه مصلحة لبنان والقطاع الزراعي وخير المزارعين".