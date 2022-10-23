Advertisement

لبنان

الرئيس عون يمنح لويس لحود وسام الاستحقاق الوطني

Lebanon 24
23-10-2022 | 12:44
A-
A+
Doc-P-1003350-638021511841362525.png
Doc-P-1003350-638021511841362525.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مكتبه في قصر بعبدا، المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وقلده وسام الاستحقاق الوطني الفضي ذا السعف، "تقديرا لعمله الاداري ولنشاطه ولجهوده في خدمة القطاع الزراعي وتواصله مع المزارعين في كل لبنان، وتقديرا لجهوده في تسويق الانتاج الزراعي ومنتوجات المونة اللبنانية والمطبخ اللبناني والصناعات الغذائية اللبنانية والنبيذ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية".
Advertisement

وعرض الرئيس عون مع لحود أوضاع القطاع الزراعي في لبنان.
وفي نهاية اللقاء، شكر لحود لرئيس الجمهورية مبادرته، مؤكدا التزامه الدائم "العمل لما فيه مصلحة لبنان والقطاع الزراعي وخير المزارعين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:34 | 2022-10-23
14:31 | 2022-10-23
14:09 | 2022-10-23
14:00 | 2022-10-23
13:51 | 2022-10-23
13:26 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website