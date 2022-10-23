تقارير إسرائيلية تُعلن موعد توقيع اتفاقية الترسيم.. متى سيتمّ ذلك؟

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إنّ التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيجري يوم الخميس المقبل.

واليوم الأحد، أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية للحكومة الاستمرار في إقرار اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بعد رفضها الالتماس الذي قُدّم إليها ضدّ الاتفاقية.

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وفي تصريح له، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي برفض الالتماس ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، سيسمح لتل أبيب بالمُضيّ قدماً في الاتفاق المهم".

واعتبر غانتس أن "الاتفاق بشأن الحدود البحرية له تداعيات سياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأسرها".

ونظراً لقرار المحكمة العليا الأخير، فإنّ الحكومة الإسرائيلية ستجتمع يوم الخميس المقبل للمُصادقة على الاتفاق، وبعد ذلك ستجتمع الأطراف في الناقورة للتوقيع.