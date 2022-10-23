قبل قليل.. هذا ما فعله الصرّافون وسط هبوط الدولار

علم "لبنان24" أن مُجمل الصرافين في مختلف المناطق، توقفوا عن شراء وبيع الدولار بسبب الهبوط الحاد في سعره خلال ساعات المساء.

وقال أحد الصرافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" إنّ "الخسائر كبيرة بسبب الانخفاض الكبير"، كاشفاً أن "هناك صرافين عمدوا إلى التداول في ما بينهم لرفع سعر الدولار عبر منصات العرض والطلب لتعويض بعض الخسائر التي طرأت فجأة".