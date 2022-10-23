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لبنان

فيديوهات لـ"أول شتوة" في لبنان.. هكذا أصبحت الطرقات بسبب السيول!

Lebanon 24
23-10-2022 | 14:09
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أدّى تساقط الأمطار في منطقة مرجعيون الى توقف حركة السير نهائياً على طريق عام النبطية مرجعيون عند محلة الخردلي، حيث أدت زخات المطر التي هطلت في الساعات الأولى من هذا المساء الى انزلاق السيارات والشاحنات والى تسرب مادة المازوت على الطريق، مما اضطر السائقين الى العودة ادراجهم او التوقف الى جانب الطريق الى حين معالجة هذا الموضوع. 
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وعلى الفور، حضرت الى المكان فرق من الجيش وقوى الامن الداخلي، والعمل جارٍ على تنظيم السير ومساعدة المواطنين العالقين بسياراتهم.
 
كذلك، شهد الأوتوستراد الساحلي من بيروت حتى كسروان بالاتجاهين، زحمة سيرٍ خانقة بسبب تجمّع مياه الأمطار. 
 
وناشد المواطنون العالقون في سياراتهم وزارة الاشغال العمل على فتح مجاري المياه وإعادة حركة السير الى طبيعتها.
 
كذلك، ناشدت القوى الأمنية المواطنين بعدم سلوك أوتوستراد جونيه بالاتجاهين تجنباً للازدحام.
 
 
وفي صيدا، أدت الأمطار الغزيرة إلى تشكل مستنقعات كثيفة في شارع رياض الصلح، الأمر الذي أعاق حركة السيارات والمواطنين هناك.
 
 
 
 

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