حمية: فرق "الأشغال" تعمل باستمرار لضمان بقاء مجاري الأمطار مفتوحة

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أعلن وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن "الفرق التابعة لمتعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل تعمل حالياً وستستمر بعملها ليلاً ونهاراً وكلما دعت الحاجة لضمان بقاء مجاري صرف مياه الأمطار على الاوتوسترادات مفتوحة".وأضاف: "الوزارة تناشد المواطنين بعدم رمي النفايات حفاظاً على انسيابية حركة المرور على الأوتوسترادات".