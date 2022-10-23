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لبنان

آلان عون مثل رئيس الجمهورية في حفل إزاحة الستارة عن نصب الفنان زكي ناصيف

Lebanon 24
23-10-2022 | 14:34
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مثل النائب آلان عون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل إزاحة الستارة عن نصب الفنان الراحل زكي ناصيف في بلدة بعبدا، بدعوة من جمعية "تراث ووطن"، وبالتعاون مع بلدية بعبدا- اللويزة والمهندس فارس ناصيف، في حضور رئيس الجمعية وليد نخلة، رئيس بلدية بعبدا- اللويزة انطوان بو نجم الحلو، ممثل عن قائد الجيش وحشد من الفنانين وأعضاء النقابة.
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وشدد النائب آلان عون في كلمته على مزايا الفنان الراحل زكي ناصيف، مشيراً الى انه "يرمز الى أصالة الفن اللبناني وما يحمله من تعلق بالأرض والتاريخ والقيم الانسانية الاصيلة".
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