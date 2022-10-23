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لبنان

جميل السيّد يُعلق على مشهدية هبوط الدولار.. ماذا قال؟

Lebanon 24
23-10-2022 | 14:06
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غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مصرف لبنان عمّم أنه بدءاً من الثلاثاء سيبيع الدولار على المنصة ولن يشتريه من السوق، يعني أن الدولار سيصبح متوفّراً أكثر بالسوق وبالتالي سينخفض سعره! والسؤال: هل أصبح لديه مطبعة$ ليستغني عن شرائه من السوق؟! أم أنها سعدنة مالية إحتفالاً بمغادرة الرئيس عون؟! وعلى أي أساس علمي هذه السعدنة؟!".
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