جميل السيّد يُعلق على مشهدية هبوط الدولار.. ماذا قال؟

غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مصرف لبنان عمّم أنه بدءاً من الثلاثاء سيبيع الدولار على المنصة ولن يشتريه من السوق، يعني أن الدولار سيصبح متوفّراً أكثر بالسوق وبالتالي سينخفض سعره! والسؤال: هل أصبح لديه مطبعة$ ليستغني عن شرائه من السوق؟! أم أنها سعدنة مالية إحتفالاً بمغادرة الرئيس عون؟! وعلى أي أساس علمي هذه السعدنة؟!".

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