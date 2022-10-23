بعد وقتٍ قليل على تشغيله.. ما الذي حصل بمعمل الذوق؟

تسببت العاصفة التي يشهدها لبنان، اليوم الأحد، بانقطاع شاملٍ للتغذية الكهربائية على كامل شبكة "كهرباء لبنان" نتيجة تسرب المياه الى معمل الذوق.

وبحسب مندوبة "لبنان24" في المتن، فإنّ ما حصل مؤخراً جاء بعد عودة التيار الكهربائي الى المرافق العامة والمطار، مشيرة إلى أن الفرق الفنيّة التابعة لـ"كهرباء لبنان" تعمل على إعادة تشغيل المعمل بغية ربطه بالشبكة العامة مُجدداً.

Advertisement

وكان "لبنان24" ذكر في تقريرٍ له، مساء اليوم الأحد، أنّ مؤسّسة "كهرباء لبنان" نجحت في إعادة تشغيل معمل الذوق القديم الذي يُقدّم تغذية كهربائيّة بحدود 90 ميغاواط.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ إعادة التشغيل التي حصلت ستؤدي إلى إعادة تغذية مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدّولي ومرافق المياه والصرف الرئيسيّة.



وستجري يوم غدٍ متابعة موضوع الكهرباء خلال اجتماعٍ سيعقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي مع وزير الطاقة وليد فياض ومدير عام "كهرباء لبنان" كمال حايك.



وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنه من المُتوقع أن تشهد التغذية الكهربائية تحسّناً بصورة لافتة اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل بوصول كميات من الغاز اويل جراء مبادلة الفيول العراقي.