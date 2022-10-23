قريباً.. هوكشتاين في بيروت ومعلومات تكشفُ ما سيفعله

ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيصل يوم الأربعاء إلى لبنان، على أن يُسلم رئيس الجمهورية ميشال عون الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود صباح يوم الخميس.

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ومساء اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سيجري يوم الخميس المقبل.

واليوم الأحد، أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية للحكومة الاستمرار في إقرار اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، وذلك بعد رفضها الالتماس الذي قُدّم إليها ضدّ الاتفاقية.

وفي تصريح له، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي برفض الالتماس ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، سيسمح لتل أبيب بالمُضيّ قدماً في الاتفاق المهم".

واعتبر غانتس أن "الاتفاق بشأن الحدود البحرية له تداعيات سياسية واقتصادية إيجابية على المنطقة بأسرها".



ونظراً لقرار المحكمة العليا الأخير، فإنّ الحكومة الإسرائيلية ستجتمع يوم الخميس المقبل للمُصادقة على الاتفاق، وبعد ذلك ستجتمع الأطراف في الناقورة للتوقيع.



وأشارت القناة إلى أن "عون هو الذي سيُقرر أسماء الشخصيات التي سيُوفدها إلى الناقورة لتوقيع اتفاقية الترسيم".