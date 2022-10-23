كلامٌ حاسم.. وزير الأشغال يكشف سبب "السيول" على الطرقات

أشار وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حميّة الى أن ما جرى اليوم على الطرقات هو نتيجة عدم قيام شركات رفع النفايات بواجباتها، موضحاً أن ورش وزارة الاشغال تحولت في الايام الماضية الى شبكة لرفع النفايات، وقال: "أناشد رؤساء البلديات وشركات رفع النفايات التحرك فوراً".

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وفي حديث عبر الـ"LBCI"، قال حمية: "البلديات لم ترسل شاحنة واحدة لرفع النفايات من الشوارع في حين ان المجاري نظفتها وزارة الاشغال".

وحول موضوع نفق شكا، لفت حمية الى أن "المسألة باتت لدى الهيئة العليا للاغاثة"، مشيراً إلى أن كلفة النفق تفوق موازنة وزارة الاشغال بـ10 مرات.

وكانت المياه غمرت الاوتوستراد الساحلي الشمالي، ما أدى الى زحمة سير خانقة على المسربين.

وتمكن الدفاع المدني من إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم في ذوق مكايل.