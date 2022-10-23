Advertisement

لبنان

كلامٌ حاسم.. وزير الأشغال يكشف سبب "السيول" على الطرقات

Lebanon 24
23-10-2022 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1003376-638021621286680237.jpg
Doc-P-1003376-638021621286680237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال علي حميّة الى أن ما جرى اليوم على الطرقات هو نتيجة عدم قيام شركات رفع النفايات بواجباتها، موضحاً أن ورش وزارة الاشغال تحولت في الايام الماضية الى شبكة لرفع النفايات، وقال: "أناشد رؤساء البلديات وشركات رفع النفايات التحرك فوراً".
Advertisement
 
وفي حديث عبر الـ"LBCI"، قال حمية: "البلديات لم ترسل شاحنة واحدة لرفع النفايات من الشوارع في حين ان المجاري نظفتها وزارة الاشغال".
 
وحول موضوع نفق شكا، لفت حمية الى أن "المسألة باتت لدى الهيئة العليا للاغاثة"، مشيراً إلى أن كلفة النفق تفوق موازنة وزارة الاشغال بـ10 مرات. 
 
وكانت المياه غمرت الاوتوستراد الساحلي الشمالي، ما أدى الى زحمة سير خانقة على المسربين.
 
وتمكن الدفاع المدني من إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم في ذوق مكايل.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-10-23
16:46 | 2022-10-23
16:38 | 2022-10-23
16:23 | 2022-10-23
16:10 | 2022-10-23
15:48 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website