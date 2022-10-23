وزير يُطالب "مصرف لبنان" بأمر مهم.. ما هو؟

كشفَ وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار إنه "منذ أواخر العام 2020، لم تجرِ أي تحاويل من وزارة المالية للجمعيات التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة"، مؤكداً أن "المصارف لا تعطي الجمعيات من أموالها إلا بشكل محدود"، وقال: "بسبب كل ذلك، فإن المؤسسات باتت غير قادرة على العمل".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، لفت حجار إلى أنّ "وزير المال يوسف خليل وعد بأنه سيرى إمكانية تحويل الأموال للجمعيات المذكورة"، وقال: "غداً سأتلقى الإجابة من خليل وإذا تمّ الاتفاق، سأتوجه عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسنذهب سوياً عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".