وسط الأمطار.. بلدية نهر ابراهيم تسحبُ السيارات العالقة على الأوتوستراد

تمكّنت عناصر من شرطة بلدية نهر ابراهيم من سحب السيارات التي علّقت على الاوتوستراد نتيجة الأمطار الكثيفة والتي ادت الى زحمة سير خانقة.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن السير عاد إلى طبيعته بعدما تبدّد الازدحام الذي شهدته المحلة.

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