مأساةٌ على طريق الذوق بسبب الأمطار.. ما حصلَ مروّع جداً!

سيول الأمطار في منطقة الذوق. كشف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار، مساء اليوم الأحد، عن فقدان رجلٍ بسبب

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، لفت خطّار إلى أنّ "الرجل فُقد بعدما جرفت السيول سيارته التي كانت تُقل عائلته أيضاً"، وأضاف: "لقد تمكّن الإبن من إنقاذ العائلة لكنه لم يتمكن من إنقاذ الأب وهو مُقعد، والدفاع المدني يبحث عنه".