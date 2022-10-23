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لبنان

مأساةٌ على طريق الذوق بسبب الأمطار.. ما حصلَ مروّع جداً!

Lebanon 24
23-10-2022 | 16:23
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كشف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار، مساء اليوم الأحد، عن فقدان رجلٍ بسبب سيول الأمطار في منطقة الذوق.
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، لفت خطّار إلى أنّ "الرجل فُقد بعدما جرفت السيول سيارته التي كانت تُقل عائلته أيضاً"، وأضاف: "لقد تمكّن الإبن من إنقاذ العائلة لكنه لم يتمكن من إنقاذ الأب وهو مُقعد، والدفاع المدني يبحث عنه". 
 
 
 
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