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لبنان

أبو فاعور: برّي لم يطرح معنا اسم فرنجية ومعوّض يستوفي "شروط الرئاسة"

Lebanon 24
23-10-2022 | 16:38
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أكّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "هناك قناعة مفادها أن النائب ميشال معوّض يستوفي كل الشروط الوطنية ليكون رئيساً للجمهورية"، معتبراً أن "لحظة التسوية لم تأتِ بعد".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت أبو فاعور إلى أنّ "اللقاء الديقمراطي يعمل على مراكمة الأصوات والتأييد والدعم لمعوض حتى يحين وقت النقاش الفعلي بشأن الخيارات الوفاقية".
مع هذا، فقد كشف أبو فاعور أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يطرح مع اللقاء الديمقراطي اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية"، وأضاف: "برّي يحترم خصوصيتنا، ونحن كفريق طرحنا خيار معوض في الوقت الراهن ونعمل على توسيع قاعدته الانتخابيّة".
 
 

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