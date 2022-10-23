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لبنان

بعدما أغلقته السيول.. كيف يبدو المشهد الآن من أوتوستراد الضبيه؟

Lebanon 24
23-10-2022 | 16:46
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عادت حركة السير إلى طبيعتها على أوتوستراد الضبيه بالاتجاهين، وذلك بعدما غمرته السيول بفعل الأمطار الغزيرة.
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وحالياً، فإنّ الأوتوستراد يشهدُ حركة طبيعية، إذ تبدّد ازدحام السيارات الذي استمرّ لأكثر من 5 ساعات اعتباراً من المساء.
وكان وزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية أشار أن ما جرى اليوم على الطرقات هو نتيجة عدم قيام شركات رفع النفايات بواجباتها، موضحاً أن ورش وزارة الاشغال تحوّلت في الأيام الماضية الى شبكة لرفع النفايات، وقال: "أناشد رؤساء البلديات وشركات رفع النفايات التحرك فوراً".
وفي حديث عبر الـ"LBCI"، قال حمية: " البلديات لم ترسل شاحنة واحدة لرفع النفايات من الشوارع في حين أنّ المجاري نظفتها وزارة الاشغال".
 
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