Advertisement

لبنان

خبرٌ عن وفاة "صرّاف" بسبب هبوط الدولار.. ما حقيقته؟

Lebanon 24
23-10-2022 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1003388-638021665575471439.jpg
Doc-P-1003388-638021665575471439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً زعم وفاة الصراف "ع.ش."، الأحد، إثر نوبة قلبيّة بسبب الانخفاض الحاد في سعر الدّولار.
 
وبعد التدقيق والمتابعة، فقد تبيّن أنّ الخبر غير صحيح وعارٍ من الصحّة، وقد أشارت المصادر إلى أنّ الصراف المذكور بخير وبصحة جيدة.
Advertisement
 
كذلك، تداولت العديد من المواقع الإخبارية صوراً ومقاطع فيديو لسيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني أمام أحد محال الصيرفة في منطقة شتورة، وقد قيل أنها تقوم بإسعاف صراف أصيب بنوبة قلبية نتيجة الانخفاض الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار مساء الأحد. 
 
وبعد التدقيق بالصور والفيديوهات المتداولة، فقد تبيّن أن سيارة الصليب الأحمر مرّت بالصدفة أمام مركز الصيرفة، ولم يتم تسجيل أي حالة إسعاف في المنطقة المذكورة. 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2022-10-23
16:46 | 2022-10-23
16:38 | 2022-10-23
16:23 | 2022-10-23
16:10 | 2022-10-23
15:48 | 2022-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website