خبرٌ عن وفاة "صرّاف" بسبب هبوط الدولار.. ما حقيقته؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً زعم وفاة الصراف "ع.ش."، الأحد، إثر نوبة قلبيّة بسبب الانخفاض الحاد في سعر الدّولار.

وبعد التدقيق والمتابعة، فقد تبيّن أنّ الخبر غير صحيح وعارٍ من الصحّة، وقد أشارت المصادر إلى أنّ الصراف المذكور بخير وبصحة جيدة.

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كذلك، تداولت العديد من المواقع الإخبارية صوراً ومقاطع فيديو لسيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني أمام أحد محال الصيرفة في منطقة شتورة، وقد قيل أنها تقوم بإسعاف صراف أصيب بنوبة قلبية نتيجة الانخفاض الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار مساء الأحد.

وبعد التدقيق بالصور والفيديوهات المتداولة، فقد تبيّن أن سيارة الصليب الأحمر مرّت بالصدفة أمام مركز الصيرفة، ولم يتم تسجيل أي حالة إسعاف في المنطقة المذكورة.