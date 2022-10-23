الجنرال بلا نجوم الجيش وبزَّة الرئاسة

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كتب ابراهيم الامين في" الاخبار": يغادر الرئيس ميشال عون نهاية هذا الأسبوع القصر الجمهوري إلى منزله. يترك الجنرال القصر بهدوء لا يشبه ما حصل معه قبل أكثر من ثلاثين عاماً. يغادر بلا نار وبلا دماء. لكنّ الدموع ستكون حاضرة هذه المرة. الأمر لا يتعلق ببكاء محبطين تعرّض قائدهم لهزيمة عسكرية قاسية. بل هو بكاء الذين أصابهم الحزن جرّاء فشل المشروع الإصلاحي الذي كان ينشده الجنرال منذ توثّب لتولي السلطة نهاية ثمانينيات القرن الماضي. وهو بكاء المجموعة التي تكتشف، مرة جديدة، أن الخصوم هم أنفسهم. داخلياً، هم الفريق السياسي الذي شكّل القوى الأساسية لمن أدار البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية، والذي عاد وتسلّم السلطة بعد اتفاق الطائف، ومعهم حلف إقليمي نقص واحداً هذه المرة. سوريا اليوم ليست طرفاً في كسر الجنرال. لكنّ الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا والسعودية في أصل المواجهة معه، وهي كانت كذلك يوم اتفقت على إطاحته بعد إقرار اتفاق الطائف. وهؤلاء جميعاً هم أنفسهم الذين حاصروه بعد عودته عام 2005. ومن بقي معهم ناس آمنوا به ولا يزالون، ولو كانوا في حالة من الغضب الشديد الذي يلفّ كثيرين في هذه البلاد ممن آمنوا بأنه يمكن للجنرال، ومعه حليف هو حزب الله، القوة الأبرز في لبنان والأكثر حضوراً في الإقليم، على تحقيق الإصلاح.يغادر الجنرال إلى منزله وسط ضجيح سيتكفّل به الأنجاس في لبنان. وسنرى الكثير من الهرج والمرج الذي سيحصل برعاية من قتل آلاف اللبنانيين على كل مساحة لبنان، وبرعاية من سرق البلاد والعباد وقهرهم على مدى عقود طويلة، وبرعاية من يحترف الانتحار جيلاً بعد جيل.لكنّ واقع الأمر يقول إن ما قاتل الجنرال لأجله لم يسقط بفعل خروجه من الحكم. وإذا كان هناك من يقول إن عون وحزبه ليسا على درجة من الأهلية تتيح تحقيق التغيير، فإن الواقعية والعلمية توجبان النظر إلى دور الجنرال من زاوية أنه لم يكن بمقدوره كسر قواعد اللعبة بسبب قوة خصومه. ولذلك، فإن على من يريد أن يخلفه في منصبه التثبّت من هذه الحقيقة قبل صعوده إلى القصر. أما أنصار الجنرال وتياره فليس أمامهم سوى التطلع إلى استراتيجية مختلفة جذرية، تقوم على فكرة أن ما يلبي مصالح قاعدتهم الاجتماعية لم يعد متاحاً في ظل هذا النظام الطائفي. بل يحتاج الأمر إلى نظرة مختلفة جذرية، تجعل من الممكن بناء تحالفات جديدة، توسع دائرة المشتركات بين أصحاب المصلحة في التغيير. أما الانتقال إلى صف المعارضة وفق قواعد اللعبة الحالية، فلن ينتج فعلاً يتجاوز ما قام به كل من عارض هذا النظام لتحسين سلوكه وليس لنسفه.وبرغم كل الحقد الظاهر في كلام خصوم الجنرال، عرف الرجل كيف يدير نفسه، ولم يقبع في زاوية أو توقفت ساعته عند تاريخ مغادرته بعبدا قبل ثلاثة عقود، بل تطوّر وتصرّف بما يوجب التفاعل مع الوقائع اللبنانية على حقيقتها. وسيظل لبنان يذكره رجلاً طيباً حاول ما استطاع إليه سبيلاً!