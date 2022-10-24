جلسة انتخابية رابعة... هكذا بدت مواقف الكتل النيابية

للمرة الرابعة على التوالي، يلتئم المجلس النيابي قي ساحة النجمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون خلفا للرئيس ميشال عون، واللافت ان الجلسة الرابعة تأتي ضمن مهلة الـ10 أيام التي حددها الدستور لانعقاد مجلس النواب حكما بغية تفادي الشغور في الرئاسة الأولى وانتخاب رئيس للجمهورية.

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وجلسة اليوم الانتخابية تأتي بعد 3 جلسات توزعت فيها الاصوات بشكل أساسي بين الورقة البيضاء و رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وبعض الاسماء والعناوين الأخرى، وفي الجلسات السابقة سيطر سيناريو انعقاد الدورة الاولى وخروج النواب قبيل دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانعقاد الدورة الثانية ما يؤدي الى فقدان النصاب وعدم استمرار الجلسة.



وكان الرئيس بري قد حدد اليوم موعدا لانتخاب رئيس مباشرة بعد انتهاء الجلسة الاخيرة يوم الخميس الفائت. وجلسة اليوم الانتخابية تأتي بعد 3 جلسات توزعت فيها الاصوات بشكل أساسي بين الورقة البيضاء و رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وبعض الاسماء والعناوين الأخرى، وفي الجلسات السابقة سيطر سيناريو انعقاد الدورة الاولى وخروج النواب قبيل دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانعقاد الدورة الثانية ما يؤدي الى فقدان النصاب وعدم استمرار الجلسة.وكان الرئيس بري قد حدد اليوم موعدا لانتخاب رئيس مباشرة بعد انتهاء الجلسة الاخيرة يوم الخميس الفائت. ومنذ قليل، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن بدء توافد النواب الى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة الانتخابية الرئاسية.



وفي ما يتعلق بتوجهات الكتل النيابية وبعض النواب، اتت التصريحات على الشكل التالي: كتلة نواب الكتائب إعتبر النائب الياس حنكش أن ما يحصل في الملف الرئاسي مسرحية سيئة وخيانة للوطن، مؤكداّ أن "مرشحنا النائب ميشال معوض اما الفريق الآخر فيغطي خلافاته الداخلية عبر الورقة البيضاء".



وأضاف حنكش عبر الـ" ال بي سي" أنه ضد التوافق، موضحاً أن "انتخاب رئيس للجمهورية عملية ديمقراطية ومجلس النواب مؤسسة ديمقراطية يجب الاستفادة منها".



وقال: "كل ثانية تضيع هو نزيف مستمر للبلد ونحن نقف امام مسؤولياتنا وطلبت من بري الابقاء على جلسات المجلس مفتوحة والبقاء في البرلمان حتى انتخاب رئيس اذ لا يمكن التفريط بثقة الناس والدخول في الزواريب السياسية لمكاسب شخصية". إعتبر النائب الياس حنكش أن ما يحصل في الملف الرئاسي مسرحية سيئة وخيانة للوطن، مؤكداّ أن "مرشحنا النائب ميشال معوض اما الفريق الآخر فيغطي خلافاته الداخلية عبر الورقة البيضاء".وأضاف حنكش عبر الـ" ال بي سي" أنه ضد التوافق، موضحاً أن "انتخاب رئيس للجمهورية عملية ديمقراطية ومجلس النواب مؤسسة ديمقراطية يجب الاستفادة منها".وقال: "كل ثانية تضيع هو نزيف مستمر للبلد ونحن نقف امام مسؤولياتنا وطلبت من بري الابقاء على جلسات المجلس مفتوحة والبقاء في البرلمان حتى انتخاب رئيس اذ لا يمكن التفريط بثقة الناس والدخول في الزواريب السياسية لمكاسب شخصية".

تكتل الجمهورية القوية

وقال عضو تكتل "الجمهورة القوية النائب غسان حصباني "في ظل الظروف وما رأيناه من تصرفات يتخذها فريق السطلة نتوقع التصرف نفسه وهو تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس بالدورة الثانية أما فريقنا المعارض فأتوقع الاتجاه بالتصويت الى المرشح ميشال معوض وقد يكون هناك أسماء أخر">



واعتبر ان "الورقة البيضاء تخفي خلفها الكثير وحجمها سينخفض لأن هناك اشخاص لا يريدون تعطيل العمل النيابي".

بدوره قال النائب جورج عدوان للـ "MTV": "ثابتون على موقفنا ونطلب من المعارضة والسياديين حسم أمرهم ومَن لا يُريد إيصال رئيسٍ سياديّ فليتحمّل المسؤوليّة أمام ناخبيه".

تكتل الإعتدال الوطني

ورأى عضو تكتل "الإعتدال الوطني" النائب وليد البعريني انه " لا زلنا على موقفنا وليس هناك اي ضوء لانتخاب رئيس والضوء يأتي من الاتفاق بين بعضنا"

وأضاف "واضحون مع الرأي العام ونريد الرئيس المتواضع والجامع بعيدا عن الاصطفافات، واذا اكتمل نصاب الجلسة سنكون من الداعمين ولكن لن نكون اداة بيد أحد".

كتلة تجدد

واعتبر عضو كتبة "تجدد" النيابية النائب اشرف ريفي أن "النائب ميشال معوض هو أقوى المرشحين حتى الآن وتأمين الـ65 صوتا ليس مستحيلا".

وتوقع ريفي في حديث للـLBCI "تغييرا بسيطا في جلسة اليوم الرئاسية”، مشددا على أن “هدفنا رفع أصوات معوض".



وقال: "التغييريون قد يتركون الخيار لكل عضو بانتخاب من يريد في جلسة اليوم".

النائب بلال حشيمي

بدوره قال النائب بلال حشيمي: "اختيارنا لمعوض جاء على اساس منهجه الذي يلبي تطلعات الشعب اللبناني للخروج من الازمة التي يعيشها، ومعوض يتميّز بانفتاحه على العالم العربي والاقليمي وبتوجهه للحفاظ على الدستور واستقلالية القضاء".

تكتل لبنان القوي

وأكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون ان " عدم الاتفاق حول إسم محدد هو ما يؤدي الى عدم التصويت لأي مرشح للرئاسة ووضع ورقة بيضاء هو عمليا اشارة الى ترك الباب مفتوحا".

وأضاف "الفكرة لا ان نضع اي اسم لا يغير بالمعادلة والورقة البيضاء تعني عدم التشدد او الارتباط بأي اسم" واعتبر انه " لا يمكن تحقيق اي خرق في انتخاب رئيس للجمهورية ان لم يحصل اي تقاطع بين الفريقين".

كما قال النائب سليم عون للـLBCI: "يبدو ان السيناريو نفسه سيتكرر اليوم ويجب تكثيف الاتصالات بين جلسة وأخرى".

كتلة الوفاء للمقاومة

واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة ان " ما نتحدث عنه اليوم هو اهم استحقاق دستوري في البلاد، وبالتالي الموضوع ليس بالشكل او بتفاصيل معينة بقدر ما هو بالتفكير في النهوض الوطن والبعض يذهب الى تسلية وتكتيكات معينة وكأن البلد بألف خير، لذلك يمكن وضع ما يجري في مجال الانتخابات الرئاسية في اطار الكيدية والاستفزاز والبعض لم يقتنع ان هذا البلد لا يحكم عن طريق الفرض والتعنت".

وأكد: "لم نقل (فلان أم لا أحد) في انتخاب الرئيس وهناك معايير يجب ان تنطبق على الشخصية الممكن وصولها الى بعبدا".

وقال النائب حسن فضل الله من مجلس النواب : "ندعو للتوافق على اسم ونريد انتخاب رئيس للجمهورية ومنفتحون على الحوار والموضوع "مش تجميع" أرقام وسنصوت بـالورقة البيضاء".

تكتل نواب التغيير

وفي حديث عبر الـ"LBCI"، قال عضو تكتل "نواب التغيير"، النائب وضاح الصادق: سنحاول ايصال صلاح حنين الى رئاسة الجمهورية الا اذا اتفقنا معه على اسم آخر، والتغيير ليس محصورا بـ13 نائبا وسأبقى نائبا تغييريا حتى تتغير البلاد الى الأفضل".



وأضاف" المشكلة ليست باسم النائب معوض او بكتلة الاعتدال بل باختلافنا معهم حول الرؤية السياسية والاقتصادية".

واعتبر النائب ملحم خلف انه: "على صعيد كتلتنا لدينا اليوم مقاربة مختلفة وهي مقاربة مع رسائل لمعرفة ان كانوا سيتلقفون المبادرة".

كتلة نواب اللقاء الديمقراطي

وأشار عضو كتلة "نواب اللقاء الديمقراطي، النائب وائل ابو فاعورالى انه " وعلى ما يبدو يبدو أنه لم يحن الاوان لتسوية سياسية ولكن المختلف اليوم هو وضوح اكبر في مواقف الكتل".

واعتبر ان "النائب ميشال معوض يراكم من جلسة الى أخرى عددا أكبر من الأصوات وهذا يعني أن هناك امكانية لتوسيع القاعدة الانتخابية لمعوض".

كما قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطيّ" النائب أكرم شهيب أن "التعطيل لانتخابات رئاسة الجمهورية يأتي من قبل قوى الممانعة"، مشيراً إلى أن "البلاد لا تحتمل هذا الأسلوب"، وأضاف: "نحنُ مصرون على اختيار رئيس جديد للبلاد، وحتى الآن فإننا متمسّكون بالنائب ميشال معوّض إلى حين التوصل إلى اسم ثانٍ يمكن البحث بشأنه بالاتفاق مع معوّض".

وقال النائب بلال عبدالله للـLBCI: "لا اجد عائقا امام انتخاب رئيس و"الحرق" يرتبط بمن يعطل جلسات الانتخاب ونحن نتفاوض مع الجميع".

كتلة التنمية والتحرير

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير، الناب قبلا قبلان عبر الـ"LBCI" "لا نريد ان ندخل في ترشيحات كي لا يُقال انه مرشح الطائفة في حين اننا نريد مرشحا وطنيا".

وأشار النائب قاسم هاشم لـ"mtv" الى ان : "الشغور أفضل من الوصول إلى رئيس تحدٍّ في هذا الظّرف فالتحدي يأخذ البلد إلى المجهول ونحن توّاقون لإنهاء الأزمة وانتخاب رئيس وأيّ ترشيح لا يحظى بالتوافق يؤخّر الاستحقاق".

البزري

أما النائب عبد الرحمن البزري، فقال:" اليوم هو استمرار للجولات السابقة ولكن سيكون هناك تعددية بالاسماء، اذ من الممكن طرح اسم الدكتور عصام خليفة".

السيد

وقال النائب جميل السيّد من مجلس النواب: "الاسماء نفسها سيتم طرحها اليوم اضافة الى اسماء اخرى".