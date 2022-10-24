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لبنان

مشاورات سعودية - فرنسية بشأن لبنان.. والرياض تستقبل شخصيات لبنانية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-10-2022 | 01:15
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في اطار العودة السياسية للمملكة العربية السعودية الى الساحة اللبنانية، والتي باتت واضحة للمراقبين، يبدو ان خطوات كثيرة تحصل بعيدا عن الاعلام تشير الى مدى هذا الحضور السعودي المتجدد.

وبحسب مصادر مطلعة "فإن الرياض باتت اليوم مهتمة بمعرفة الاتجاهات السياسية العامة في لبنان ولم تعد منكفئة عن الاستحقاقات الدستورية الاساسية، كما حصل في السنوات الماضية".

وتضيف المصادر "ان المملكة استقبلت عدة شخصيات سياسية لبنانية، معظمهم من حلفائها، وذلك للتباحث في الملفات المطروحة وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي".

وبالتوازي بدأت السفارة السعودية في بيروت بتوجيه الدعوات لحضور مؤتمر يعقد في الاونيسكو في الخامس من تشرين الثاني المقبل، في ذكرى توقيع وثيقة الوفاق الوطني في السعودية قبل 33 عاماً.

ووفق المعلومات من باريس فان السفير السعودي في لبنان وليد بخاري اجرى مشاورات الجمعة الماضي في الخارجية الفرنسية حيث التقى مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا فيها آن غيغين وكبار موظفي الخارجية في اطار مشاورات سعودية فرنسية مستمرة حول الأوضاع في لبنان .كذلك استقبل  وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير  في الرياض أمس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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