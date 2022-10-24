اطلاق نار واستخدام قذائف "B7"... هذا ما حصل في طرابلس ليلا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال خلال ساعات الليل في منطقة البداوي في طرابلس، بين عائلتين من ابناء المنطقة، تخلله اطلاق نار واستخدام قذائف "B7"، ما ادى الى وقوع اصابتين تم نقلهما الى احد مستشفيات المنطقة.

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