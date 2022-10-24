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لبنان
اطلاق نار واستخدام قذائف "B7"... هذا ما حصل في طرابلس ليلا
Lebanon 24
24-10-2022
|
01:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال خلال ساعات الليل في منطقة البداوي في طرابلس، بين عائلتين من ابناء المنطقة، تخلله اطلاق نار واستخدام قذائف "B7"، ما ادى الى وقوع اصابتين تم نقلهما الى احد مستشفيات المنطقة.
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