العثور على الرجل المفقود في الذوق.. وهذا مصيره (صور)

تمكنت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني بقيادة سمير يزبك بمؤزارة من وحدات الجيش والمراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني من العثور على جثة المسن المقعد ر.م. ( 80 عاما) الذي جرفت سيول الأمطار الغزيرة سيارة إبنه في منحدر في منطقة معامل زوق مصبح كسروان وهي على بعد كيلومتر من مكان سقوطه مطمورا بالردم والأتربة الموحلة وتعمل في هذه الأثناء على إنتشال الجثة في حضور الأجهزة الأمنية.

Advertisement