نصار: حملة "أهلا بهالطلّة" أتت بنتائج مرضية

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أطلقت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان ATTAL، موقعها الإلكتروني الجديد والحديث:www.attal.org.lb ، في مؤتمر صحافي بالتعاون مع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار وحضوره، وبرعاية مجلس الإدارة والمدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.ولفت رئيس النقابة جان عبود إلى أن "السفر وجهتان. إن رسالتنا هي تشجيع السفر من وإلى لبنان لكننا نجحنا، وبفضل التعاون المستمر مع وزارة السياحة وغيرها من الوزارات، من تشجيع السياحة الداخلية سنة بعد سنة بتسليط الضوء على جميع المشغلين الجدد الذين يساهمون بإنهاض السياحة الداخلية وتنميتها والمساهمة في إعطاء صورةً جميلة عن البلد".بدورها أكدت المديرة العامة لنقابة اصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان ((ATTAL لينا سنو أن وظيفتها الأولى والأهم منذ توّليها منصبها منذ أقل من سنة كان إعادة تصميم وتحديث الموقع الإلكتروني الذي هو بوابة كل شركة. وكشفت عن الحملة الجديدة التي تهدف إلى التوعية حول المكاتب غير المرخصة والتي تشكل عملية غش كبيرة بالنسبة إلى المسافر.وأشارت الى أن "الموقع الإلكتروني هو حديث وسهل الإستعمال من أي جهاز كان، ويحتوي على المعلومات المهمة كلها لتسهيل الرحلة.أما الحوت، فتناول "دور الشركة المتزايد وهو يكمن في توفير أحدث المعدات وتقديم أفضل خدمات الطيران عالميا في لبنان بالرغم من المصاعب والتحديات التي مرت بها البلاد في السنة الماضية ولا تزال مستمرة".ولفت الى ان الشركة سجلت نموّاً كبيراً وقد إستقبلت طائرات جديدة اتت لتعزز الأسطول وتقدم تجربةً فضلى على متنها.من جهته، شدد نصار على "أهمية قطاعي السفر والسياحة في اقتصاد البلد"، وأثنى على نجاح "الحملة الأخيرة أهلا بهالطلة التي لاقت ترحيبا هائلا، وأتت بنتائج مرضية وهذا الأمر لما كان ممكنا لولا تعاون وكالات السفر والسياحة في لبنان".وشكر لرئيس نقابة اصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان ATTAL وأعضائها لدعمهم المتفاني للوزارة والذي يساهم في تحسين صورة لبنان داخليا وخارجيا.